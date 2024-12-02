ВКС РФ и сирийская армия уничтожили не менее 320 боевиков и 63 единицы техники
09:05 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирийская арабская армия вместе с Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ продолжает операцию по отражению террористической агрессии в Идлибе, Хаме, Алеппо, за сутки уничтожены не менее 320 боевиков и 63 единицы техники. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
«Сирийская арабская армия при содействии ВКС России продолжает операцию по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Уничтожены не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники», — сказал он в ходе брифинга.
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