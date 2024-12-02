Во Франции раскрыли сеть выходцев из Чечни, нелегально перевозивших мигрантов — СМИ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции раскрыли сеть перевозки через границу нелегальных мигрантов, в которую входили преимущественно выходцы из Чечни. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их информации, 30 ноября власти заключили под стражу последнего участника сети, состоящей из порядка 15 контрабандистов. Помимо Франции они также действовали в Словении, Германии, Польше, Австрии и Швейцарии. Злоумышленники помогали нелегалам проникнуть в эти страны за 1,5 тыс. евро.