Премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность проведения переговоров с оппозицией в связи с текущей обстановкой в стране.

«Нет, конечно. Никаких переговоров», — сказал он на пресс-конференции, коснувшись соответствующего вопроса.