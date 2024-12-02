Премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией
20:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность проведения переговоров с оппозицией в связи с текущей обстановкой в стране.
«Нет, конечно. Никаких переговоров», — сказал он на пресс-конференции, коснувшись соответствующего вопроса.
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