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НОВОСТИ

Премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией

20:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность проведения переговоров с оппозицией в связи с текущей обстановкой в стране.

«Нет, конечно. Никаких переговоров», — сказал он на пресс-конференции, коснувшись соответствующего вопроса.

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