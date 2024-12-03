Бойцам РФ осталось освободить всего пять населенных пунктов ЛНР — Марочко

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военным РФ осталось выбить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из пяти населенных пунктов Луганской Народной Республики для полного контроля над территорией региона. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Для полного освобождения ЛНР осталось выбить вооруженные формирования Украины из пяти населенных пунктов. За истекший месяц наши войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР», — сказал он.