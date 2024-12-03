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НОВОСТИ

Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой

20:54 03.12.2024



Глава РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. По словам столичного градоначальника, в Международный день инвалидов президент ознакомился с работой городской реабилитационной службы.
Собянин отметил, что в Москве действует единая система поддержки людей с инвалидностью, которая включает в себя полный комплекс услуг медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

Центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой считается ведущим городским учреждением по вопросам комплексной реабилитации. Туда обращаются за помощью горожане с тяжелыми нарушениями функции движения и врачи разрабатывают для пациентов индивидуальные программы.
«Специалисты успешно сочетают технологии медицинской и социальной реабилитаций, психолого-педагогической и логопедической коррекции», – сказал Собянин.

В центре применяют российские высокотехнологичные разработки – цифровые, робот-ассистивные технологии, роботизированное оборудование и тренажеры с биологической обратной связью, VR-технологии. Среди них есть уникальная разработка инженеров центра авиакосмической медицины – имитатор подошвенной опорной нагрузки «Корвит», который позволяет научить людей ходить после инсульта, а детям с ДЦП сформировать этот навык с нуля.

Как сообщил Собянин, каждый год 254 тыс. человек получают реабилитационную помощь в 79 учреждениях здравоохранения и социальной защиты Москвы.

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