Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой

20:54





Глава РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. По словам столичного градоначальника, в Международный день инвалидов президент ознакомился с работой городской реабилитационной службы.

Собянин отметил, что в Москве действует единая система поддержки людей с инвалидностью, которая включает в себя полный комплекс услуг медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.



Центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой считается ведущим городским учреждением по вопросам комплексной реабилитации. Туда обращаются за помощью горожане с тяжелыми нарушениями функции движения и врачи разрабатывают для пациентов индивидуальные программы.

«Специалисты успешно сочетают технологии медицинской и социальной реабилитаций, психолого-педагогической и логопедической коррекции», – сказал Собянин.



В центре применяют российские высокотехнологичные разработки – цифровые, робот-ассистивные технологии, роботизированное оборудование и тренажеры с биологической обратной связью, VR-технологии. Среди них есть уникальная разработка инженеров центра авиакосмической медицины – имитатор подошвенной опорной нагрузки «Корвит», который позволяет научить людей ходить после инсульта, а детям с ДЦП сформировать этот навык с нуля.



Как сообщил Собянин, каждый год 254 тыс. человек получают реабилитационную помощь в 79 учреждениях здравоохранения и социальной защиты Москвы.

