Европа молча готовится к третьей мировой войне — Newsweek

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие страны Европы молча готовятся к третьей мировой войне в свете мнимой угрозы безопасности, приписываемой России. Об этом пишет журнал Newsweek.

По его оценкам, европейские страны НАТО уже начали закладывать основу для обороны, приписывая России угрозу нападения на территорию альянса. Журнал указывает, что блок пытается подготовиться как к возможной тотальной войне, так и к иным сценариям развития возможного конфликта. Отмечается, что подготовка Европы к войне с РФ находит свое отражение в борьбе за увеличение расходов на оборону в отдельных странах.

В рамках этой подготовки, как пишет Newsweek, прибалтийские страны альянса активно укрепляют свою сухопутную границу с РФ и оборудуют бомбоубежища. Скандинавские страны в свою очередь распространяют брошюры с планами по массовой эвакуации. Германия, напоминает журнал, начала разрабатывать планы по защите важных зданий и сооружений Берлина в случае атаки, а также сигнализировала о готовности выступить в качестве перевалочного пункта для сотен тысяч военных, готовых направиться в Восточную Европу.