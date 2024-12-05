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Вакцинация взрослого населения России против кори тоже нужна — Онищенко

13:00 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация взрослых граждан в РФ от кори также необходима, как и вакцинация детей, иммунитет к заболеванию у человека не вырабатывается естественным путем. Об этом сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Те, кто прививается [от кори], имеют вакцинный иммунитет, он все-таки неестественный, и надо делать ревакцинации. Вот сейчас мы даже взрослым делаем ревакцинации, хотя это считается чисто детской инфекцией. Поэтому вакцинация взрослого населения, она тоже нужна», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что в России ситуация с корью контролируется медиками, ведется системная работа, «она не афишируется, потому что не надо пугать людей, но мониторинг ведется эффективный», — добавил Онищенко.

Ранее в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) отмечалось, что более 10,3 млн случаев кори было зарегистрировано в мире в 2023 году, что на 20% больше, чем в 2022. Причиной роста заболеваемости были названы пробелы в охвате населения иммунизацией.

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