Программа энергоперехода стала санкционным барьером для 88% населения Земли, заявил глава «Роснефти»
13:13 05.12.2024
Программа энергоперехода превратилась в мощный санкционный барьер для 88% населения Земли, уверен главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В ходе XVII Веронского Евразийского экономического форума он выступил с докладом, в котором отметил, что ажиотаж, искусственно создаваемый вокруг темы изменения климата, сейчас приводит к откровенным злоупотреблениям. «Так, согласно недавнему расследованию международного объединения Oxfam, Всемирный банк не предоставил отчетность за расходы на почти 41 млрд долларов, потраченные на проекты, связанные с изменением климата», – констатировал Сечин.
При этом на энергопереходе хотят заработать целые государства. «Недавно издание Foreign Affairs, один из основных рупоров внешней политики США, предложило объединить борьбу с изменением климата с продвижением американских экономических интересов. Издание выдвинуло идею поддержки «зеленых» технологий в развивающихся странах по аналогии с планом Маршалла», – обратил внимание участников форума глава «Роснефти».
Как напомнил Сечин, после Второй мировой войны выполнение плана Маршалла позволило США поддержать американскую промышленность, завоевать внешние рынки и укрепить американское влияние в европейских странах. «Новый план Маршалла предполагает, что для восстановления глобального лидерства и обретения технологического суверенитета США следует обязать развивающиеся страны закупать американские технологии и оборудование для «зеленого» перехода в обмен на американскую финансовую помощь», – считает Сечин. При этом стимулировать желание партнеров бороться с изменением климата Соединенные Штаты пытаются с помощью импортных пошлин.
По мнению главы «Роснефти», это подтверждает тезис о том, что объявленная программа энергоперехода по сути своей является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард». Как сказал Сечин, автором «нового плана Маршалла» неслучайно является экс-директор Национального экономического совета США, выходец из финансовой корпорации BlackRock, активно зарабатывающей на «зеленых» проектах Брайан Диз. «Однако в отличие от Америки эпохи Трумана нынешние США навряд ли способны реализовать подобную программу по целому ряду причин, - считает Игорь Сечин. - Они уже не обладают лидерством ни в технологической, ни в глобальной торговле, а доллар уже давно превратился в инструмент санкционной борьбы».
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