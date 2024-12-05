Российские войска продвигаются в районе Курахова, окружая город с западной стороны — Рогов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска продвигаются от села Старые Терны на юг по направлению к Курахову, что позволит окружить подконтрольный Вооруженным сила Украины (ВСУ) город с запада. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«После перехода под российский контроль села Старые Терны пошло движение от населенного пункта на юг в сторону Курахово, чтобы окружить его с западной стороны», — сказал Рогов.

«В самом Курахове идут бои на юге города, наши войска также плавно продвигаются в западной его части», — добавил он.