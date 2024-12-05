Путин спросил у Мантурова, «где заводы?»
17:00 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Денису Мантурову держать на контроле вопрос строительства и запуска в России мусороперерабатывающих заводов.
«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке [мусора], где заводы?», — обратился глава государства к Мантурову в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Мантуров доложил, что два таких завода будут запущены в первом квартале 2025 года и пригласил президента на открытие.
«Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все под контролем у вас? Что там происходит?» — снова спросил глава государства.
Путин попросил Мантурова отчитаться об этой работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «Надо просто держать, повторяю еще раз, на контроле, понимать, что там происходит, в какие сроки», — подчеркнул президент.
НОВОСТИ
- 18:16 05.12.2024
- Сергей Чемезов вручил «Технологии» орден «За доблестный труд»
- 17:40 05.12.2024
- В бюджете РФ предусмотрены средства на повышение МРОТ в 2025 г., проблем нет — Голикова
- 17:12 05.12.2024
- Ситуация с внешними расчетами, возникшая из-за санкций, сейчас стабилизируется — Силуанов
- 16:48 05.12.2024
- Эксперты подтвердили расчеты Петра Капицы по поводу высокой плотности энергии ископаемого топлива, рассказал глава «Роснефти»
- 16:32 05.12.2024
- Боевики смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама — командование ВС Сирии
- 16:12 05.12.2024
- Более тысячи поликлиник построено и реконструировано в РФ за последние 4 года — Путин
- 16:00 05.12.2024
- Путин обратил внимание на улучшение дорог в стране
- 15:44 05.12.2024
- Потенциал евразийского сотрудничества огромен, заявил Игорь Сечин
- 15:32 05.12.2024
- На Украине сделан первый шаг к мобилизации женщин — депутат Рады
- 15:20 05.12.2024
- Глобализация усугубляет мировое неравенство, не обеспечивая стабильности – Игорь Сечин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать