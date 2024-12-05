Путин спросил у Мантурова, «где заводы?»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Денису Мантурову держать на контроле вопрос строительства и запуска в России мусороперерабатывающих заводов.

«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке [мусора], где заводы?», — обратился глава государства к Мантурову в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Мантуров доложил, что два таких завода будут запущены в первом квартале 2025 года и пригласил президента на открытие.

«Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все под контролем у вас? Что там происходит?» — снова спросил глава государства.

Путин попросил Мантурова отчитаться об этой работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. «Надо просто держать, повторяю еще раз, на контроле, понимать, что там происходит, в какие сроки», — подчеркнул президент.