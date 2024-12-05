В Москве провели историческую реконструкцию в честь годовщины начала контрнаступления советских войск в 1941 году
18:36 05.12.2024
Масштабная историческая реконструкция событий 1941 года была устроена в Московском кинопарке в честь годовщины начала контрнаступления советских войск. Первыми зрителям реконструкции стали свидетели реальных событий прошлого века. Нина Яшина-Волкова в годы войны была эвакуирована из Москвы в Омск. «Реконструкция была просто великолепной. Я как будто снова очутилась в 1941 году. Я так все прочувствовала. Во время выступления я начала плакать и до сих пор плачу», – говорит женщина, по словам которой, ее двоюродный брат прошел всю Великую Отечественную войну и дошел до Берлина.
Гендиректор кинопарка Кирилл Косенко отметил, что ветераны и свидетели событий Великой Отечественной войны будут частыми гостями масштабной исторической реконструкции. «Очень важно помнить каждого. То, что мы сделали сегодня, имеет огромную роль для подрастающего поколения москвичей: они должны помнить о событиях 1941 года. И эта масштабная историческая реконструкция позволит молодым людям понять, как нашим предкам было тяжело добыть победу», – сказал Косенко.
По словам художественного руководителя и генерального продюсера кинотеатральных представлений «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая Победа» Игоря Угольникова, цель проекта – полное погружение зрителей в атмосферу событий 1941 года: «У нас есть успешный опыт съемок масштабных батальных сцен, проведения военно-исторических реконструкций и иммерсивных экспозиций, цифровой реставрации кинохроники. В этом проекте мы хотим предложить синергию разных форматов – для полного погружения зрителя в атмосферу событий, достижения максимального эмоционального воздействия».
Историческую реконструкцию также повторят в Московском кинопарке 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря. В представлениях будут участвовать Игорь Угольников, Мария Аронова, Алексей Кравченко, Дмитрий Харатьян, Сергей Маховиков и Алексей Шевченков, Влад Маленко, хор Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, артисты «Москонцерта» и исторические реконструкторы.
НОВОСТИ
- 19:45 05.12.2024
- Обновлен порядок платежей за российский газ иностранными покупателями
- 18:32 05.12.2024
- На специальной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума выступили представители крупного бизнеса из Японии, Индии и России
- 18:16 05.12.2024
- Сергей Чемезов вручил «Технологии» орден «За доблестный труд»
- 17:40 05.12.2024
- В бюджете РФ предусмотрены средства на повышение МРОТ в 2025 г., проблем нет — Голикова
- 17:12 05.12.2024
- Ситуация с внешними расчетами, возникшая из-за санкций, сейчас стабилизируется — Силуанов
- 17:00 05.12.2024
- Путин спросил у Мантурова, «где заводы?»
- 16:48 05.12.2024
- Эксперты подтвердили расчеты Петра Капицы по поводу высокой плотности энергии ископаемого топлива, рассказал глава «Роснефти»
- 16:32 05.12.2024
- Боевики смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама — командование ВС Сирии
- 16:12 05.12.2024
- Более тысячи поликлиник построено и реконструировано в РФ за последние 4 года — Путин
- 16:00 05.12.2024
- Путин обратил внимание на улучшение дорог в стране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать