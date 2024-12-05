В Москве провели историческую реконструкцию в честь годовщины начала контрнаступления советских войск в 1941 году

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Масштабная историческая реконструкция событий 1941 года была устроена в Московском кинопарке в честь годовщины начала контрнаступления советских войск. Первыми зрителям реконструкции стали свидетели реальных событий прошлого века. Нина Яшина-Волкова в годы войны была эвакуирована из Москвы в Омск. «Реконструкция была просто великолепной. Я как будто снова очутилась в 1941 году. Я так все прочувствовала. Во время выступления я начала плакать и до сих пор плачу», – говорит женщина, по словам которой, ее двоюродный брат прошел всю Великую Отечественную войну и дошел до Берлина.

Гендиректор кинопарка Кирилл Косенко отметил, что ветераны и свидетели событий Великой Отечественной войны будут частыми гостями масштабной исторической реконструкции. «Очень важно помнить каждого. То, что мы сделали сегодня, имеет огромную роль для подрастающего поколения москвичей: они должны помнить о событиях 1941 года. И эта масштабная историческая реконструкция позволит молодым людям понять, как нашим предкам было тяжело добыть победу», – сказал Косенко.



По словам художественного руководителя и генерального продюсера кинотеатральных представлений «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая Победа» Игоря Угольникова, цель проекта – полное погружение зрителей в атмосферу событий 1941 года: «У нас есть успешный опыт съемок масштабных батальных сцен, проведения военно-исторических реконструкций и иммерсивных экспозиций, цифровой реставрации кинохроники. В этом проекте мы хотим предложить синергию разных форматов – для полного погружения зрителя в атмосферу событий, достижения максимального эмоционального воздействия».



Историческую реконструкцию также повторят в Московском кинопарке 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря. В представлениях будут участвовать Игорь Угольников, Мария Аронова, Алексей Кравченко, Дмитрий Харатьян, Сергей Маховиков и Алексей Шевченков, Влад Маленко, хор Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, артисты «Москонцерта» и исторические реконструкторы.