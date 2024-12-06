У КНР и РФ отсутствуют принципиальные сложности в финансовых расчетах — Титов
10:05 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принципиальные сложности в проведении финансовых расчетов между Россией и Китаем в настоящий момент отсутствуют. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Из всех проблем, связанных с расчетами, которые возникли недавно [с момента введения антироссийских санкций со стороны стран Запада], на сегодняшний момент осталась одна проблема — то, что это стало дороже. Потому что на сегодняшний день нет проблем с расчетами с Китаем, и никакие санкции со стороны западных стран не могут вмешаться в этот процесс», — отметил Титов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в рамках его поездки в Пекин.
При этом спецпредставитель президента России признал наличие сложностей в плане совершения индивидуальных расчетов посещающими Китай российскими туристами.
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