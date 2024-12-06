В Крыму к 15 годам приговорен местный житель за отправку ВСУ данных о кораблях ВС РФ
10:44 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Феодосии к 15 годам колонии строгого режима за госизмену, он собирал и отправлял Вооруженным силам Украины сведения о воинских частях армии России, вооружении Черноморского флота и о местах расположения российских военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
В сентябре сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали 30-летнего мужчину, который через чат-бот в мессенджере Telegram отправлял данные о расположении российских войск, а также фотографии воинских частей. Чат был разработан при поддержке украинских спецслужб для сбора информации о данных военнослужащих, передвижениях и количестве военной техники и мест дислокации подразделений ВС РФ. ВСУ использовали информацию из бота при нанесении ракетных ударов.
«Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя города Феодосии. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
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