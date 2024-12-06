Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Пустынка и Сухие Ялы в ДНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенные пункты Сухие Ялы и Пустынка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных действий освободили населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.