Кредитный портфель девелоперов жилья Сбера составляет 5,4 триллиона рублей
15:30 06.12.2024
Сбер нарастил глубокую экспертизу в области жилой недвижимости, доля банка составляет более 50%, что позволило сформировать качественный портфель с высокой долей покрытия эскроу-счетами. Об этом заявил на Дне инвестора первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
По его словам, на сегодняшний день одна из важнейших задач – адаптация рынка к сокращению ипотечных госпрограмм на фоне высокой ключевой ставки. Механизм эскроу позволяет снижать риск невыполнения обязательств по строительству, распределив его между клиентами, банком и застройщиками. Обеспечение на эскроу в финансировании жилой недвижимости более 80%, что достаточно для обслуживания денежных потоков по проектам в реализации.
«С заботой о людях мы нарастили наш кредитный портфель девелоперов жилья, и сегодня это более 5,4 трлн руб. При нашем участии строится более 65 млн кв. м жилья по всей стране. И это значит, что более одного миллиона семей в России совсем скоро обретут свой новый дом, – отметил Александр Ведяхин. – Сейчас сектор недвижимости проходит этап серьезной трансформации после завершения части льготных ипотечных программ. Мы сегодня имеем качественный портфель с высоким уровнем покрытия счетам эксроу. Большинство проектов в нашем портфеле находятся в стадии завершения инвестиционного цикла. При этом мы понимаем, что сроки реализации проектов будут удлиняться как мера по снижению потребности в капитале».
НОВОСТИ
- 15:32 06.12.2024
- Ситуация в курском приграничье близка к развязке — Песков
- 15:12 06.12.2024
- ВС РФ за неделю взяли в плен 61 военного ВСУ
- 15:00 06.12.2024
- Иностранные СМИ приглашены на большую пресс-конференцию Путина — Песков
- 14:32 06.12.2024
- ВС РФ уничтожили 8 безэкипажных катеров ВСУ — МО РФ
- 14:12 06.12.2024
- Потери Киева за неделю в зоне СВО составили более 13 тыс. военных
- 14:00 06.12.2024
- Путин проведет большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря — Песков
- 13:32 06.12.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
- 13:20 06.12.2024
- В Москве 7 лет колонии получил блогер, топтавший христианский крест во время стрима
- 13:10 06.12.2024
- Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 3,7 триллиона рублей
- 13:05 06.12.2024
- ВС Сирии при поддержке ВКС РФ атаковали боевиков в Хаме, террористы несут потери — МО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать