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НОВОСТИ

Кредитный портфель девелоперов жилья Сбера составляет 5,4 триллиона рублей

15:30 06.12.2024

Сбер нарастил глубокую экспертизу в области жилой недвижимости, доля банка составляет более 50%, что позволило сформировать качественный портфель с высокой долей покрытия эскроу-счетами. Об этом заявил на Дне инвестора первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, на сегодняшний день одна из важнейших задач – адаптация рынка к сокращению ипотечных госпрограмм на фоне высокой ключевой ставки. Механизм эскроу позволяет снижать риск невыполнения обязательств по строительству, распределив его между клиентами, банком и застройщиками. Обеспечение на эскроу в финансировании жилой недвижимости более 80%, что достаточно для обслуживания денежных потоков по проектам в реализации.

«С заботой о людях мы нарастили наш кредитный портфель девелоперов жилья, и сегодня это более 5,4 трлн руб. При нашем участии строится более 65 млн кв. м жилья по всей стране. И это значит, что более одного миллиона семей в России совсем скоро обретут свой новый дом, – отметил Александр Ведяхин. – Сейчас сектор недвижимости проходит этап серьезной трансформации после завершения части льготных ипотечных программ. Мы сегодня имеем качественный портфель с высоким уровнем покрытия счетам эксроу. Большинство проектов в нашем портфеле находятся в стадии завершения инвестиционного цикла. При этом мы понимаем, что сроки реализации проектов будут удлиняться как мера по снижению потребности в капитале».

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