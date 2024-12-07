Парламент Южной Кореи отклонил закон о расследовании против первой леди

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное собрание Республики Корея отклонило законопроект о расследовании в отношении первой леди Ким Гон Хи. Об этом свидетельствуют результаты голосования депутатов, трансляцию ведет телеканал YTN.

Оппозиция подозревает Ким Гон Хи в причастности к махинациям с ценными бумагами и во вмешательстве в процесс выдвижения кандидатов в депутаты.

За расследование проголосовали 198 депутатов, против — 102. Для принятия нужны были две трети присутствовавших парламентариев. В субботу также рассматривается вопрос об импичменте президента Юн Сок Ёля.