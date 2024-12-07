0
0
116
НОВОСТИ

Парламент Южной Кореи отклонил закон о расследовании против первой леди

12:30 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное собрание Республики Корея отклонило законопроект о расследовании в отношении первой леди Ким Гон Хи. Об этом свидетельствуют результаты голосования депутатов, трансляцию ведет телеканал YTN.

Оппозиция подозревает Ким Гон Хи в причастности к махинациям с ценными бумагами и во вмешательстве в процесс выдвижения кандидатов в депутаты.

За расследование проголосовали 198 депутатов, против — 102. Для принятия нужны были две трети присутствовавших парламентариев. В субботу также рассматривается вопрос об импичменте президента Юн Сок Ёля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 07.12.2024
Все удивлены событиями в Сирии, ситуация может стать еще опаснее — премьер Катара
0
45
12:00 07.12.2024
Около 1 300 человек восстановили семейные связи, утраченные после атаки на Курскую область
0
179
11:30 07.12.2024
Армия Сирии передислоцировалась на новую линию обороны в провинциях Дераа и Эс-Сувейда
0
267
11:00 07.12.2024
Продавцы вошли в тройку самых дефицитных профессий в РФ в преддверии Нового года - исследование
0
284
10:30 07.12.2024
Завозы вируса оспы обезьян в РФ единичны и блокируются в течение нескольких дней — Попова
0
303
10:00 07.12.2024
Идея создания валюты БРИКС обсуждалась, но решения не принято — глава Центробанка Индии
0
367
09:30 07.12.2024
Киев перебросил «очень серьезные резервы» к Купянску, у города начались позиционные бои
0
489
09:00 07.12.2024
За ночь сбиты четыре БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями
0
411
08:50 07.12.2024
Президент Южной Кореи извинился за военное положение, пообещал взять ответственность
0
427
08:40 07.12.2024
Чиновники из Египта и Иордании советовали Асаду покинуть Сирию — WSJ
0
505

Возврат к списку