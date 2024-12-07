Более 60% французов высказались против взимания платы за вход в Нотр-Дам — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство французов выступают против идеи введения платного входа в собор Парижской Богоматери. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой CSA для телеканала CNews.

Так, 62% опрошенных считают, что доступ в Нотр-Дам должен оставаться бесплатным для всех желающих. В то же время 37% респондентов назвали хорошей идею взимать плату за вход в собор, тогда как 1% участников исследования затруднились ответить.

Опрос проводился с 5 по 6 ноября, в нем приняли участие 1 010 человек в возрасте старше 18 лет.

Идея взимать плату за вход в собор принадлежит министру культуры республики Рашиде Дати. Глава ведомства озвучила ее в интервью газете Le Figaro 23 октября.