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Литва считает, что страны Запада должны ввести эмбарго на поставки оружия Грузии

18:30 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада должны запретить поставки оружия Грузии. Об этом в эфире телекомпании CNN заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Когда в 2010 году правительство Белоруссии силовыми методами подавило протесты в Минске, Евросоюзом было введено эмбарго на поставки военного снаряжения и оружия. Полагаю, что мы должны обсудить аналогичные меры [в отношении Грузии]», — сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства балтийской республики, недопустимо, что поставляемое Западом Грузии оружие используется против гражданского населения. «Почему мы все еще экспортируем военное снаряжение, которое правительство использует против своих граждан?» — отметил Ландсбергис.

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