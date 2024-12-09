Над Астраханской, Белгородской и Ростовской областями сбиты 13 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили над Астраханской, Белгородской и Ростовской областями 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, три — над территорией Ростовской и два — над территорией Астраханской области», — сказали в ведомстве.