В Британии опасаются за будущее AUKUS в свете победы Трампа на выборах — Politico

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Британии опасаются за будущее военного партнерства с участием Вашингтона, Лондона и Канберры в формате AUKUS в свете победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, взгляды Трампа на сотрудничество США с Британией и Австралией в рамках этого альянса до сих пор неясны для Лондона и Канберры. В свете этого в британском правительстве существуют «серьезные опасения» относительно того, что республиканец после вступления в должность может пересмотреть формат партнерства или изменить сроки реализации соответствующих оборонных проектов. По оценкам издания, подобные страхи связаны с тем, что AUKUS предусматривает временное сокращение военно-морского флота США, что идет вразрез с принципом «Америка прежде всего», которого придерживается Трамп.

Как отмечают источники издания, союзники Вашингтона также сомневаются, что новая администрация США пойдет на предусмотренную AUKUS передачу Австралии атомных подводных лодок (АПЛ) ввиду кризиса, в котором пребывает американский ВПК. «В нынешней ситуации американцы не способны укрепить флот АПЛ для собственных нужд и не имеют возможности удовлетворить потребность Австралии в том же самом», — пояснил в беседе с Politico представитель британской оборонной промышленности.

Кроме того, занимавший пост главы аппарата Совета национальной безопасности США в годы первого срока президентства Трампа Александр Грей заявил изданию, что властям США «необходимо серьезно обсудить» вопрос передачи флота АПЛ Австралии и «поставить во главу угла строительство и ремонт подлодок для собственных нужд». По его словам, в этом контексте приоритеты США «могут не совпадать с приоритетами Канберры и Лондона».