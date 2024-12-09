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На Украине заявили о роспуске медицинских вузов, назвав их «советским рудиментом»

20:00 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины планируют расформировать 15 медицинских вузов, посчитав их наследием советской системы высшего образования. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

«На самом деле это советский рудимент — специализированные медицинские учреждения высшего образования», — цитирует его украинская «Судебно-юридическая газета».

Чиновник отметил, что на Украине сейчас функционирует 15 медицинских университетов, тогда как в большинстве европейских стран их не более четырех. По мнению Винницкого, в этом отношении надо следовать европейским стандартам. «Создание мощных медицинских факультетов в рамках классических университетов более целесообразно, — считает он, — так как студенты получают больше возможностей для всестороннего развития в классических университетах, где доступен широкий выбор дисциплин, а сужение специализации происходит постепенно».

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