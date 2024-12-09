Заммэра Ракова: свыше 350 детей посетили праздничную елку Третьяковской галереи и правительства Москвы

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Праздничную елку устроенную Третьяковской галереей совместно с правительством Москвы смогли посетить более 350 детей. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, очень важно, чтобы каждый ребенок мог почувствовать сказочную атмосферу приближающегося волшебства.



«Сегодня первыми приближение зимних праздников почувствовали 350 школьников – среди них дети из семей участников специальной военной операции, победители и лауреаты художественных конкурсов и участники проектов в сфере искусства, - отметила заммэра. - Мы вместе с Третьяковской галереей провели для ребят первый театрализованный показ новогодних елок, погружающий их в мир сказок и русского изобразительного искусства».

Как отмечает первый заместитель генерального директора Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая, представление проходило в окружении экспонатов выставки «Адепты красного. Малявин & Архипов». По словам Шаршавицкой, Третьяковская галерея запустила серию новогодних елок и это может стать новой традицией. «Новогодние елки в галерее организованы не только для детей, но и для взрослых, это возможность окунуться в праздничное настроение, насладиться искусством, которое объединяет поколения, - рассказала заместитель гендиректора. - Наша программа предлагает уникальное сочетание творческих, музыкальных, просветительских и игровых элементов в окружении шедевров из коллекции Третьяковской галереи».