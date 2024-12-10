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Меркель назвала поставки в ФРГ газа из РФ давней традицией, выгодной обеим сторонам

14:32 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского газа в Германию являются давней традицией, они представляли выгоду для обеих сторон. Об этом в эфире телеканала France 2 заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Торговля газом с Россией имеет очень давние традиции. Она началась во времена холодной войны и продолжалась в период моего пребывания у власти. Не думаю, что это было ошибкой, потому что у нас был российский газ по выгодной цене», — сказала она.

По словам Меркель, «это была беспроигрышная ситуация для обеих сторон». Она отметила, что после начала конфликта на Украине Германии «пришлось искать и закупать более дорогой газ в других местах, поскольку цены на него взлетели». «Но так было бы и в том случае, если бы мы прекратили [закупать российский газ] раньше, во время моего мандата, — отметила она. — Я думаю, что это было хорошо — иметь наиболее дешевый газ».

Ранее экс-канцлер в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявила, что не жалеет о том, что вопреки воле Вашингтона одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2».

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