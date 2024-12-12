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Женщина и ребенок пострадали из-за взрыва бытового газа в Бийске

10:32 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина и ребенок пострадали в результате взрыва бытового газа в городе Бийск Алтайского края. Об этом сообщается в телеграм-канале станции скорой медицинской помощи города.

«Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в Бийске. На место происшествия были направлены сразу три бригады станции скорой медицинской помощи Бийска. Пострадали 9-летний ребенок и 52-летняя женщина. Мальчик находится в тяжелом состоянии. С термическими ожогами первой и второй степени он доставлен в детскую городскую больницу. Женщина также доставлена в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

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