Шольц заявил о готовности к новому телефонному разговору с Путиным

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц готов вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала RTL.

Шольц отметил, что предыдущая беседа «разочаровала» его, поскольку Путин «просто повторил свои формулы» урегулирования конфликта на Украине. Однако, как утверждал канцлер, телефонный разговор необходим, чтобы дать понять российской стороне, что она не может надеяться на ослабление германской поддержки Украины. По словам Шольца, такой разговор также нужен для того, чтобы попросить лидера РФ «вывести войска, чтобы можно было создать основу для мирного развития».

«И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не следует питать никаких иллюзий по этому поводу», — заявил канцлер.

15 ноября Шольц позвонил Путину. До этого лидеры говорили по телефону 2 декабря 2022 года.