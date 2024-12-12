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Пашинян пожаловался, что его правительственная резиденция зимой нормально не отапливается

13:32 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства пожаловался, что его правительственная резиденция зимой нормально не отапливается.

«Позвольте мне сказать что-то личное. Все дома в нашей правительственной даче зимой нормально не отапливаются. Зажигаем газ, но мерзнем, нормально не греемся. Мы вынуждены включать дополнительные обогреватели. Государственный бюджет дает на это деньги, мы не можем оплатить это из личного бюджета», — заявил он в контексте темы эффективных трат государственного бюджета.

Вместе с тем он рассказал, что заметил, как свет в залах здания правительства продолжает гореть, когда там нет мероприятий. «Человек, который включает и выключает свет, говорит: это неважно, это всего лишь государственные деньги», — заявил он.

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