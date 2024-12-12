Медведев привез Си Цзиньпину личное послание от Путина
13:00 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином сообщил, что привез ему личное послание от президента РФ Владимира Путина.
Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.
«Я искренне рад нашей новой встрече. Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — сказал Медведев в ходе переговоров с Си Цзиньпином.
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