Медведев привез Си Цзиньпину личное послание от Путина

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином сообщил, что привез ему личное послание от президента РФ Владимира Путина.

Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.

«Я искренне рад нашей новой встрече. Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — сказал Медведев в ходе переговоров с Си Цзиньпином.