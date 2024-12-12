Трамп назвал глупым решение об ударах вглубь РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп назвал глупым решение о нанесении ударов американским оружием вглубь России, принятое, по его мнению, с одобрения действующего главы вашингтонской администрации Джо Байдена.

«Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение», — подчеркнул он в интервью журналу Time.