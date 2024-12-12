0
0
169
НОВОСТИ

Трамп назвал глупым решение об ударах вглубь РФ

17:00 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп назвал глупым решение о нанесении ударов американским оружием вглубь России, принятое, по его мнению, с одобрения действующего главы вашингтонской администрации Джо Байдена.

«Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение», — подчеркнул он в интервью журналу Time.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 12.12.2024
Дума отклонила проект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем
0
122
17:12 12.12.2024
На Украине заочно приговорили Володина к 15 годам тюрьмы
0
201
16:46 12.12.2024
Ростех создает девелопера для решения жилищных вопросов специалистов
0
231
16:32 12.12.2024
Индиец Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам
0
253
16:12 12.12.2024
Российские войска освободили Новоивановку в Курской области
0
309
16:00 12.12.2024
Сергей Степашин предложил сделать День Конституции РФ выходным
0
294
15:32 12.12.2024
Медведев считает «безрадостными» возможные последствия событий в Сирии
0
359
15:30 12.12.2024
Сбер и Росзаповедцентр Минприроды РФ будут вместе разрабатывать зеленые технологии
0
319
15:12 12.12.2024
Работник шахты погиб после горного удара в Свердловской области
0
346
15:00 12.12.2024
Госдума приняла поправку об увеличении на 50% штрафа за езду с непристегнутым ремнем
0
369

Возврат к списку