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НОВОСТИ

Санкции ЕС не помешали оборонному производству в России — еврокомиссар

12:00 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, несмотря на санкции, за три месяца способна производить больше вооружений, чем вся оборонная промышленность Европы. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью для редакционного объединения RND.

«Несмотря на наши санкции, россияне нарастили производство в оборонной промышленности до невообразимых масштабов. Сегодня Россия за три месяца производит больше оружия, чем может произвести вся европейская оборонная промышленность, а за шесть месяцев — больше, чем имеют вооруженные силы Германии», — сказал Кубилюс.

По его словам, Европа на основе целевых показателей НАТО должна разработать план для оборонного производства. Ключевою роль в этом должна сыграть промышленность ФРГ, считает еврокомиссар.

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