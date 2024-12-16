Штаб-квартира Сбера вновь признана лучшим офисом России по версии Forbes

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Штаб-квартира Сбера на Кутузовском проспекте в Москве во второй раз получила максимальную оценку – платину – в ТОП-50 лучших офисов российских компаний.

Штаб-квартира Сбера – это комплекс из пяти зданий, четыре из которых уже функционируют, а пятое возводится. Здесь работает порядка 24 тыс. человек, это самый большой офис в стране, с учетом строящегося нового корпуса его площадь достигает почти 600 тыс. кв. м.

Штаб-квартиры в исследовании оценивались как по классическим параметрам рынка недвижимости, так и по характеристикам, которые актуальны для развития талантов и комфортной работы.

Эксперты высоко оценили технологичность, эргономичность и экологичность, а также качество зданий, входящих в многофункциональный комплекс Сбера. Признание в очередной раз подтвердило высокий уровень проектирования и строительства зданий банка на Кутузовском проспекте.

Комплекс зданий штаб-квартиры Сбера создан с заботой о сотрудниках: пространство комфортное, функциональное, инновационное, экологичное и безопасное. В каждом корпусе предусмотрены различные рабочие пространства для разных направлений бизнеса, встреч и совместной творческой работы: от коворкингов до залов заседаний. При этом в штаб-квартире интересные интерьерные решения: много зелени и стекла, что соответствуют трендам дизайна. Авторы исследования отмечают, что бизнес, который инвестирует в рабочее пространство притягивает инновации и таланты.

Как отмечают авторы исследования, качественный, передовой офис сегодня – важная составляющая HR-бренда и финансовой эффективности компании. Включение штаб-квартиры в рэнкинг – подтверждение высокого уровня корпоративной культуры, привлекательности бренда для сотрудников и клиентов.

Кроме того, в штаб-квартиру Сбера удобно добираться. Летом был открыт московский городской вокзал «Кутузовская», что стало важным моментом для команды Сбера. Это улучшило транспортную доступность штаб-квартиры банка, а после возведения новой пролетной конструкции сделает дорогу на работу для сотрудников Сбера еще более удобной и комфортной.

В следующем году Сбер планирует запустить пятый корпус, где разместятся еще порядка 3 тыс. сотрудников.

Исследование «Топ-50 штаб-квартир российских компаний» от Pridex и FResearch (спецпроекты Forbes) был впервые выпущен в декабре 2023 года и охватил головные офисы, расположенные в Москве. В 2024 году исследование масштабировалось на всю страну. В топ-50 в этом году вошли 24 новых участника, в том числе восемь региональных.