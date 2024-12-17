Более 40% детей младше 7 лет имеют смартфон — МТС
13:20 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Родители чаще всего из гаджетов покупают детям смартфоны, он есть у 43% детей младше 7 лет, а к 8 годам смартфоном пользуются уже 82%. Об этом говорится в результатах опроса МТС, проведенного в рамках проекта «Поколение М».
Всего смартфоны есть у 64% детей, планшеты — у 30%, умные колонки — у 21%, детские часы с сим-картой — у 18%, умные камеры или радионяни — у 6%. Устройства умного дома приобретают детям младшего возраста. В комнату ребенка до 3 лет родители чаще всего устанавливают контроль климата или освещения, а также умные камеры или радионяни — они есть у 12% и 10% детей соответственно.
Основные причины, по которым родители приобретают гаджеты детям, — чтобы следить за безопасностью (51%) и для развлечения (42%). Также родители покупают гаджеты для развития ребенка и использования устройств в учебном процессе — такая мотивация для покупки стала третьей по популярности одновременно среди детей от 0 до 3 и от 8 до 12 лет. Для возрастных категорий от 4 до 7 и от 13 до 17 лет на третье место вышло обеспечение комфорта. «Примечательно, что детям всех возрастных категорий новые умные устройства — умные колонки, контроль климата и освещения, умные камеры — чаще покупают отцы, а не матери. Также отцы чаще приобретают смартфоны, а покупкой планшетов и детских часов больше занимаются матери», — говорится в сообщении.
Треть респондентов (28%) заявили об отсутствии устройств у своего ребенка в возрасте до 7 лет.
НОВОСТИ
- 14:12 17.12.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Анновка в ДНР
- 14:00 17.12.2024
- Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю уничтожением за вторжение в Сирию
- 13:32 17.12.2024
- Жертвами расстрелов ВСУ в Селидове стали более 100 человек
- 13:05 17.12.2024
- Рост энергопотребления в России сейчас составляет 3,3%
- 13:00 17.12.2024
- Подозрения Великобритании по поводу китайского шпионажа смехотворны — МИД КНР
- 12:32 17.12.2024
- В 2025 г. в РФ намечено выделить 63 млрд руб. на программы льготных автокредитов и лизинга
- 12:20 17.12.2024
- В Нижегородской области задержан мужчина, он хотел подорвать одно из промпредприятий
- 12:05 17.12.2024
- Медведев пообещал киевским властям «неминуемое возмездие» после смерти Кириллова
- 12:00 17.12.2024
- Доля РФ в мировом экспорте и ВВП растет — Решетников
- 11:32 17.12.2024
- Макрон не хотел назначать Байру премьером, но тот пригрозил отказом от поддержки — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать