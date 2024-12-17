Более 40% детей младше 7 лет имеют смартфон — МТС

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Родители чаще всего из гаджетов покупают детям смартфоны, он есть у 43% детей младше 7 лет, а к 8 годам смартфоном пользуются уже 82%. Об этом говорится в результатах опроса МТС, проведенного в рамках проекта «Поколение М».

Всего смартфоны есть у 64% детей, планшеты — у 30%, умные колонки — у 21%, детские часы с сим-картой — у 18%, умные камеры или радионяни — у 6%. Устройства умного дома приобретают детям младшего возраста. В комнату ребенка до 3 лет родители чаще всего устанавливают контроль климата или освещения, а также умные камеры или радионяни — они есть у 12% и 10% детей соответственно.

Основные причины, по которым родители приобретают гаджеты детям, — чтобы следить за безопасностью (51%) и для развлечения (42%). Также родители покупают гаджеты для развития ребенка и использования устройств в учебном процессе — такая мотивация для покупки стала третьей по популярности одновременно среди детей от 0 до 3 и от 8 до 12 лет. Для возрастных категорий от 4 до 7 и от 13 до 17 лет на третье место вышло обеспечение комфорта. «Примечательно, что детям всех возрастных категорий новые умные устройства — умные колонки, контроль климата и освещения, умные камеры — чаще покупают отцы, а не матери. Также отцы чаще приобретают смартфоны, а покупкой планшетов и детских часов больше занимаются матери», — говорится в сообщении.

Треть респондентов (28%) заявили об отсутствии устройств у своего ребенка в возрасте до 7 лет.