Экономические показатели РФ не уменьшились за год, несмотря на санкции — Силуанов
21:20 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень расчетов, платежей и товарооборота РФ не уменьшился по сравнению с 2023 годом, несмотря на введенные против России санкции. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя итоги стратегической сессии по вопросу развития финансовых инструментов и платежно-расчетной инфраструктуры.
«Констатировали, что, несмотря на введенные санкции, уровень расчетов, уровень платежей и уровень товарооборота не уменьшен по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — отметил Силуанов.
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