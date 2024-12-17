Экономические показатели РФ не уменьшились за год, несмотря на санкции — Силуанов

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень расчетов, платежей и товарооборота РФ не уменьшился по сравнению с 2023 годом, несмотря на введенные против России санкции. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя итоги стратегической сессии по вопросу развития финансовых инструментов и платежно-расчетной инфраструктуры.

«Констатировали, что, несмотря на введенные санкции, уровень расчетов, уровень платежей и уровень товарооборота не уменьшен по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — отметил Силуанов.