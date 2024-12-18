Киев перебросил под Красноармейск силы с харьковского направления — силовики

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) личный состав с харьковского направления, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Под Красноармейск переброшены силы [ВСУ] с харьковского направления — пытаются удержать оборону на этом направлении», — сообщили в силовых структурах.

Кроме того, по данным силовых структур, ВСУ также перебрасывают на этот участок фронта технику и вооружение.