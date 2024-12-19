Обеспечить безопасность Украины можно не только за счет членства в НАТО — Блинкен
10:32 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обеспечить в будущем безопасность Украины можно не только за счет ее потенциального членства в Организации Североатлантического договора (НАТО). Это признал в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Нам нужно гарантировать тем или иным образом, и есть разные возможности добиться этого, что у Украины имеется [все] необходимое, чтобы действительно сдерживать любого рода дополнительную агрессию со стороны России. И быть в состоянии продолжать реализацию проекта строительства страны», — утверждал шеф американской дипломатии, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Его высказывания повлекли за собой ремарку президента совета Майкла Фромана: «Украина говорит, что это требует членства в НАТО, что это — единственная гарантия безопасности». «Это один способ. Но не единственный», — заявил в ответ Блинкен.
В связи с этим Фроман попросил его уточнить, считает ли он возможным согласие России на такой вариант урегулирования конфликта на Украине, который бы сохранял возможность присоединения Киева к Североатлантическому альянсу. «России очень, очень сложно это сделать», — сказал Блинкен.
Несмотря на это, он в очередной подтвердил, что выступает за прием Киева в НАТО. «Я считаю, что в конечном счете Украина будет в НАТО, что ей следует быть в НАТО», — провозгласил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, США и Германия «не стоят на пути» Украины в альянс. «Мы вывели Украину на путь к членству в НАТО», — убежден Блинкен.
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