Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот начал думать о переговорах - СМИ
18:45 22.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому начать думать о переговорах с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщила испанская газета El País.
«Приятно рассуждать, что они хотят вернуть свои территории, но украинские города, в основном, разрушены. <…> Когда вы (Зеленский — прим. ТАСС) говорите „вернуть страну“, что вы хотите вернуть? [Украину] придется восстанавливать 110 лет», — приводит издание слова Трампа.
Как добавила газета, на этой неделе Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот «начал думать о прекращении огня и отказе» от притязаний на территории, которые вошли в состав России в ходе СВО.
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