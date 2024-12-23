Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот начал думать о переговорах - СМИ

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому начать думать о переговорах с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщила испанская газета El País.

«Приятно рассуждать, что они хотят вернуть свои территории, но украинские города, в основном, разрушены. <…> Когда вы (Зеленский — прим. ТАСС) говорите „вернуть страну“, что вы хотите вернуть? [Украину] придется восстанавливать 110 лет», — приводит издание слова Трампа.

Как добавила газета, на этой неделе Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот «начал думать о прекращении огня и отказе» от притязаний на территории, которые вошли в состав России в ходе СВО.