Россияне получат не менее 8 миллиардов рублей софинансирования долгосрочных сбережений с помощью СберНПФ

11:40

Россияне, пополняющие свои счета в программе долгосрочных сбережений (ПДС), в 2025 году получат не менее 8 млрд руб. от государства. Такие расчеты приводит СберНПФ. Расчет объема софинансирования сделан максимально консервативно исходя из самого низкого коэффициента софинансирования (1 к 4) для всех клиентов.

С начала года россияне открыли 1,7 млн. договоров долгосрочных сбережений, чтобы в СберНПФ получать доплаты от государства, налоговые льготы и «размораживать» средства накопительной пенсии. Каждый пятый участник программы в СберНПФ перевел в нее средства накопительной пенсии, чтобы увеличить сумму сбережений. Чаще других такой опцией пользуются жители Дальнего Востока, Свердловской области и Москвы. При этом обычная страховая пенсия после такого перевода сохраняется.

«Россияне копят с программой долгосрочных сбережений, пользуясь сервисами СберНПФ и подключая автоматическое пополнение счета. С начала года люди уже отправили в программу 39 млрд руб. собственных денег, – рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. – На эти вложения в 2025 году им и перечислят софинансирование от государства. Напомню, чтобы получить максимальную сумму софинансирования – 36 000 руб. – нужно успеть до боя курантов пополнить программу соразмерно официальному ежемесячному доходу. Главное, что все эти деньги будут под надежной защитой. Все личные взносы в ПДС и доход по ним застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн руб.».

Господдержка (софинансирование) будет составлять до 36 тыс. руб. в год в течение первых десяти лет, начиная с года, следующего за годом уплаты взносов, и будет зависеть от размера взносов и официального дохода:

– если официальный доход до 80 тыс. руб. в месяц, то господдержка будет «один-за-один», т.е. на 2 тыс. руб. взносов господдержка составит 2 тыс. руб.;

– если официальный доход от 80 тыс. руб. до 150 тыс. руб., то господдержка будет «один-за-два», т.е. на 2 тыс. руб. взносов господдержка составит 1 тыс. руб.;

– если официальный доход от 150 тыс. руб. в месяц, то господдержка будет «один-за-четыре», т.е. на 2 тыс. руб. взносов господдержка составит 500 руб.

Суммарно люди вложили 100 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ. Из них 39 млрд руб. пришлось на новые взносы, 61 млрд руб. – на заявленные к переводу средства накопительной пенсии.

Больше всего договоров по программе долгосрочных сбережений заключили жители Москвы и Московской области (209 тыс. договоров), Краснодарского края (68 тыс.), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (65 тыс.), Нижегородской области (63 тыс.), Пермского края (61 тыс.).

Тем, кто оформил программу долгосрочных сбережений в СберНПФ, помогут копить и на краткосрочные цели. При пополнении программы человек сможет открыть вклад «Забота о будущем» под 29% годовых. Если договора ПДС еще нет, его можно заключить. Направить в программу нужно ту же сумму, что и на вклад или больше. Минимальная сумма открытия вклада – 50 тыс. руб. Оформить его можно в любом отделении Сбера.