Обновлен прогноз потребности российской экономики в кадрах

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актуальная потребность российской экономики в кадрах до 2030 года, согласно обновленному прогнозу, составляет 3,1 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

«После того, как был проведен опрос работодателей, как был изменен прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась, она теперь составляет 3,1 млн человек», — сказала она.