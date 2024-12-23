Обновлен прогноз потребности российской экономики в кадрах
17:20 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актуальная потребность российской экономики в кадрах до 2030 года, согласно обновленному прогнозу, составляет 3,1 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
«После того, как был проведен опрос работодателей, как был изменен прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась, она теперь составляет 3,1 млн человек», — сказала она.
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