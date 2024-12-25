0
0
37
НОВОСТИ

Планы Трампа по Панамскому каналу угрозой Латинской Америке - Боливарианский альянс

14:10 25.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) назвали заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении вернуть контроль над Панамским каналом угрозой Латинской Америке и выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Панама.

«Панамский канал является важным торговым маршрутом, защищенным международным правом <…>, и неотъемлемой частью территории Панамы, поэтому подобные претензии представляют собой посягательство на суверенитет этой страны. Боливарианский альянс категорически отвергает эту новую угрозу региону Латинской Америки и Карибского бассейна и поддерживает Республику Панама в защите ее суверенитета, территориальной целостности и самоопределения», — говорится в заявлении объединения, опубликованном на его странице в соцсети X.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 25.12.2024
В крушении самолета в Казахстане погибли четыре человека
0
68
13:20 25.12.2024
При крушении самолета в Казахстане 10 россиян выжили - посольство
0
204
13:10 25.12.2024
На посту президента Трамп может изменить ситуацию в мировой экономике - Силуанов
0
210
12:20 25.12.2024
В Ставрополе встретили юбилейный поезд «Таврия»
0
254
11:45 25.12.2024
На борту упавшего в Казахстане самолета было 16 граждан РФ
0
362
11:35 25.12.2024
После разлива мазута на побережье Кубани найдено более 20 пошбших дельфинов
0
305
10:20 25.12.2024
В осажденной части Газы скоро может начаться голод - международная организация
0
397
09:25 25.12.2024
Почти половина россиян предпочли бы премию вместо корпоротива - опрос
0
515
09:10 25.12.2024
Поставки газа из РФ в ЕС увеличились на 18-20% - Новак
0
514
21:00 24.12.2024
На ликвидацию последствий ЧС в Анапе из бюджета Краснодарского края будет направлено 1,2 млрд руб
0
1160

Возврат к списку