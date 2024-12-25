Планы Трампа по Панамскому каналу угрозой Латинской Америке - Боливарианский альянс

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) назвали заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении вернуть контроль над Панамским каналом угрозой Латинской Америке и выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Панама.



«Панамский канал является важным торговым маршрутом, защищенным международным правом <…>, и неотъемлемой частью территории Панамы, поэтому подобные претензии представляют собой посягательство на суверенитет этой страны. Боливарианский альянс категорически отвергает эту новую угрозу региону Латинской Америки и Карибского бассейна и поддерживает Республику Панама в защите ее суверенитета, территориальной целостности и самоопределения», — говорится в заявлении объединения, опубликованном на его странице в соцсети X.





