К ликвидации последствий ЧП привлекли все города и районы Кубани
12:10 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее в ликвидации последствий были задействованы представители Анапы и Темрюкского района, где непосредственно произошло загрязнение берега, а также волонтеры из региона, которые прибывали в добровольном порядке. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о введении режима ЧС краевого уровня. Выбросы мазута на берег продолжаются.
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