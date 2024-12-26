К ликвидации последствий ЧП привлекли все города и районы Кубани

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговую линию в Краснодарском крае, загрязненную мазутом из-за последствий ЧП с танкерами у Керченского пролива, разделили на секторы и закрепили за всеми муниципалитетами региона, которые направили на ликвидацию последствий не менее 100 человек от каждого. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.



Ранее в ликвидации последствий были задействованы представители Анапы и Темрюкского района, где непосредственно произошло загрязнение берега, а также волонтеры из региона, которые прибывали в добровольном порядке. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о введении режима ЧС краевого уровня. Выбросы мазута на берег продолжаются.



