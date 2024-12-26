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Финские власти задержали танкер под флагом Островов Кука по делу о повреждении подводного кабеля

16:20 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля Estlink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, финские правоохранители минувшей ночью поднялись на борт судна под названием Eagle S. По данным полиции, существуют «основания подозревать», что танкер причастен к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, произошедшему в минувшую среду. На этом фоне погранохрана «взяла на себя контроль над судном», чтобы привести его в финские территориальные воды в рамках проводимого расследования.

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