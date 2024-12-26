Временные ограничения на работу аэропортов Москвы сняты - Росавиация

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временные ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский сняты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с 16:39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.