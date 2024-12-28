Орбитальный мусор может вскоре стать серьезной проблемой для полетов в космос - СМИ
09:30 28.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Скопление космического мусора вокруг Земли может привести к масштабной катастрофе на околоземной орбите. Такое мнение выразил профессор Аризонского университета Вишну Редди.
«Число объектов, которые мы запустили в космос за последние четыре года, растет в геометрической прогрессии. Мы движемся к ситуации, которая всегда приводила нас в ужас», — приводит его слова телекомпания CNN.
Как отмечает телекомпания, речь идет о синдроме Кесслера — лавинообразном росте количества орбитального мусора, когда при взрывном разрушении на орбите появляются тысячи мелких обломков, большую часть из которых нельзя отследить с Земли. Неконтролируемое развитие синдрома Кесслера может привести к тому, что полеты в космос надолго станут невозможными.
НОВОСТИ
- 10:20 28.12.2024
- В России отменили возможность совершать звонки на мобильные и стационарные телефоны через Интернет
- 10:00 28.12.2024
- Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что больше не будет участвовать в турнирах FIDE
- 09:40 28.12.2024
- СВР РФ: США и Британия ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке
- 09:20 28.12.2024
- Словакия может «отключить» свет Украине в ответ на отказ транзита российского газа
- 09:00 28.12.2024
- В США поставлен рекорд по числу бездомных за всю историю подсчетов
- 21:00 27.12.2024
- Германия не готова к защите от «Орешника» - Bild
- 19:35 27.12.2024
- Госдеп США объявил о введений санкций против основателя «Грузинской мечты» Иванишвили
- 17:35 27.12.2024
- В этом году Китай ввел в строй 2,3 тыс км высокоскоростных железных дорог
- 16:20 27.12.2024
- Соглашение Сирии и РФ по использованию военных баз новые власти в Дамаске разрывать не планируют - СМИ
- 15:07 27.12.2024
- Глава Росавиации дал комментарий по поводу крушения самолета а/к AZAL в Казахстане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать