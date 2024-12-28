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Орбитальный мусор может вскоре стать серьезной проблемой для полетов в космос - СМИ

09:30 28.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скопление космического мусора вокруг Земли может привести к масштабной катастрофе на околоземной орбите. Такое мнение выразил профессор Аризонского университета Вишну Редди.

«Число объектов, которые мы запустили в космос за последние четыре года, растет в геометрической прогрессии. Мы движемся к ситуации, которая всегда приводила нас в ужас», — приводит его слова телекомпания CNN.

Как отмечает телекомпания, речь идет о синдроме Кесслера — лавинообразном росте количества орбитального мусора, когда при взрывном разрушении на орбите появляются тысячи мелких обломков, большую часть из которых нельзя отследить с Земли. Неконтролируемое развитие синдрома Кесслера может привести к тому, что полеты в космос надолго станут невозможными.

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