После остановки украинского транзита Европа потеряет до 30% импорта газа из РФ

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утром 1 января был полностью остановлен транзит российского газа в Европу через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соглашение. Таким образом, Евросоюз может потерять около 30% импорта трубопроводного газа из России.



Последние три года через украинскую газотранспортную систему прокачивалось в направлении Европы около 15-20 млрд куб. м., отметил в разговоре с ТАСС директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский. Без украинского маршрута транспортировка газа РФ в ЕС сократится до 39 млрд кубов в год, считает эксперт. В свою очередь Европу ждет дальнейшее сокращение потребления газа и переход на другие источники энергии, в том числе уголь.







