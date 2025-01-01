После остановки украинского транзита Европа потеряет до 30% импорта газа из РФ
20:20 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последние три года через украинскую газотранспортную систему прокачивалось в направлении Европы около 15-20 млрд куб. м., отметил в разговоре с ТАСС директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский. Без украинского маршрута транспортировка газа РФ в ЕС сократится до 39 млрд кубов в год, считает эксперт. В свою очередь Европу ждет дальнейшее сокращение потребления газа и переход на другие источники энергии, в том числе уголь.
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