В Воронеже из-за обломков БПЛА эвакуированы около 100 человек

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные службы эвакуировали около 100 жителей многоквартирного дома в Левобережном районе Воронежа, где обнаружены части сбитых в беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эвакуация граждан проводится еще в одном жилом доме, где также были обнаружены обломки БПЛА, сообщил губернатор области Александр Гусев.



«Оперативные службы региона продолжают работать на местах падений нескольких БПЛА на территории Левобережного района Воронежа. Из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, находившихся в здании. Многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали ПВР [пункт временного размещения] в соседней школе. Еще в одном доме, где обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан», — написал он в своем телеграм-канале.





