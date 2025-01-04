В Воронеже из-за обломков БПЛА эвакуированы около 100 человек
18:10 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Оперативные службы региона продолжают работать на местах падений нескольких БПЛА на территории Левобережного района Воронежа. Из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, находившихся в здании. Многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали ПВР [пункт временного размещения] в соседней школе. Еще в одном доме, где обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан», — написал он в своем телеграм-канале.
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