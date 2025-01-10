Израиль уничтожит ХАМАС, если оно не освободит заложников до инаугурации Трампа — министр

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский министр обороны Исраэль Кац поручил военным подготовить план «полного уничтожения» палестинского радикального движения ХАМАС, если оно не освободит удерживаемых в секторе Газа заложников до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, намеченной на 20 января.

«Если сделка по заложникам не будет реализована к моменту вступления президента Трампа в должность, должен произойти полный разгром ХАМАС в Газе», — заявил Кац, высказывания которого приводит издание The Times of Israel.