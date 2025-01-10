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НОВОСТИ

Россия в 2024 г. увеличила импорт овощей на 9,9%, фруктов — на 2,4% — Россельхознадзор

18:00 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт овощей в Россию по итогам 2024 года вырос по сравнению с предыдущим годом на 9,9%, до 1,7 млн тонн, фруктов — на 2,4%, до почти 6,1 млн тонн, сообщил Россельхознадзор.

«По данным ФГИС „Аргус-Фито“. в 2024 году по сравнению с 2023 годом наблюдается рост объемов импорта фруктов и овощей. Поставки увеличили дружественные страны. <…> Так, импорт овощей в Россию увеличился на 9,9%. По итогам 2024 года этот показатель стал равен 1,7 млн тонн, в 2023 году — около 1,6 млн тонн. <…> В целом поставки фруктов в Россию из зарубежных стран увеличились на 2,4%. По итогам 2023 года этот показатель был равен почти 6 млн тонн, а в 2024 году почти 6,1 млн тонн», — говорится в сообщении.

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