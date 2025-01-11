Бундесвер создает отдельную дивизию для защиты важных объектов внутри ФРГ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отдельная, уже четвертая дивизия будет создана в сухопутных войсках Германии для защиты важных объектов на территории страны. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя командования сухопутных войск.

Новая дивизия по защите тыла будет состоять как из активных военных, так и резервистов и подчиняться единому командованию. Она будет развернута частично. Как планируется, подразделение поступит в распоряжение сухопутных войск к 1 апреля.

В прошлом году министр обороны ФРГ Борис Писториус отдал распоряжение насчет реструктуризации Бундесвера в связи с изменением ситуации с безопасностью и якобы назревшей необходимостью быть в состоянии готовности вести войну. Сухопутные войска сейчас располагают тремя дивизиями примерно по 20 тысяч человек. Это 1-я и 10-я танковые дивизии, а также дивизия сил быстрого реагирования.

В задачи нового подразделения войдет охрана таких объектов инфраструктуры, как порты, вокзалы и логистические центры, трубопроводы, дороги, предназначенные для перемещения военных колонн, мосты и транспортные узлы, а также защита цифровой инфраструктуры. Создание новой дивизии связано и с тем, что, как считает германское военное командование, страна может в будущем играть важную роль для НАТО как оперативная площадка и промежуточный пункт переброски войск на восток.