0
0
0
НОВОСТИ

Рейтинг «Альтернативы для Германии» достиг максимального значения за последний год

17:00 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень поддержки партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вырос в ФРГ до максимальной отметки за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

АдГ за неделю улучшила свои позиции на 2 процентных пункта (п. п.), ее рейтинг сейчас составляет 22%. «АдГ достигла максимального значения за год», — отметил руководитель INSA Херман Бинкерт. Тем самым партия всего на 8 п. п. отстает от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который готовы проголосовать 30% респондентов (минус 1 п. п. по сравнению с опросом прошлой недели). Это самый низкий показатель для ХДС/ХСС с октября прошлого года.

Третье место в рейтинге политических сил ФРГ по-прежнему занимает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Ее готовы поддержать 16% респондентов (без изменений). В поддержку «зеленых» выступили 13% участников опроса (также без изменений). «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) за неделю потерял 1 п. п. и набрал бы сейчас 6% голосов. Свободная демократическая партия и Левая партия получили бы 4% и 3% голосов соответственно и по состоянию на текущий момент не попали бы в Бундестаг.

Единственным реалистичным вариантом правящей коалиции при таком раскладе является альянс в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ (так называемая большая коалиция), поскольку ранее все оппоненты АдГ исключили сотрудничество с ней.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 11.01.2025
У политиков Гренландии пока нет конкретных планов по референдуму о независимости
0
197
15:00 11.01.2025
Силы ПВО РФ с начала спецоперации уничтожили более 40 тысяч беспилотников ВСУ — МО РФ
0
288
14:00 11.01.2025
МО РФ сообщило об освобождении Шевченко в Донецкой Народной Республике
0
374
13:00 11.01.2025
Порядка 50 человек в день погибают в Британии из-за ожидания в больницах — The Times
0
487
12:30 11.01.2025
ЕС теряет привлекательность для ведения бизнеса — DPA со ссылкой на ЕК
0
516
12:00 11.01.2025
Бундесвер создает отдельную дивизию для защиты важных объектов внутри ФРГ
0
543
11:30 11.01.2025
Армения обратится в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы по карабахскому урегулированию
0
615
11:00 11.01.2025
Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова
0
612
10:30 11.01.2025
При вводе оценки за поведение в школах нужно учесть советский опыт — президент РАО
0
633
10:00 11.01.2025
США ищут предлог для сохранения военной гегемонии — посольство КНР о заявлениях Пентагона
0
670

Возврат к списку