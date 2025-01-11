Рейтинг «Альтернативы для Германии» достиг максимального значения за последний год
17:00 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень поддержки партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вырос в ФРГ до максимальной отметки за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
АдГ за неделю улучшила свои позиции на 2 процентных пункта (п. п.), ее рейтинг сейчас составляет 22%. «АдГ достигла максимального значения за год», — отметил руководитель INSA Херман Бинкерт. Тем самым партия всего на 8 п. п. отстает от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который готовы проголосовать 30% респондентов (минус 1 п. п. по сравнению с опросом прошлой недели). Это самый низкий показатель для ХДС/ХСС с октября прошлого года.
Третье место в рейтинге политических сил ФРГ по-прежнему занимает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Ее готовы поддержать 16% респондентов (без изменений). В поддержку «зеленых» выступили 13% участников опроса (также без изменений). «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) за неделю потерял 1 п. п. и набрал бы сейчас 6% голосов. Свободная демократическая партия и Левая партия получили бы 4% и 3% голосов соответственно и по состоянию на текущий момент не попали бы в Бундестаг.
Единственным реалистичным вариантом правящей коалиции при таком раскладе является альянс в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ (так называемая большая коалиция), поскольку ранее все оппоненты АдГ исключили сотрудничество с ней.
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