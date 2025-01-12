0
0
155
НОВОСТИ

Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов

18:03 12.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и отправку самолетов после повторной приостановки из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

«Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свыше 700 сотрудников обеспечивают работу аэропорта на перроне и в терминале, для уборки снега задействовано более 100 единиц техники.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:45 12.01.2025
Аэропорт Пулково снова закрылся по метеоусловиям
0
287
16:30 12.01.2025
Главы МИД стран QUAD планируют встречу с Трампом на следующий день после его инаугурации
0
339
15:40 12.01.2025
Вблизи порта Тамань сложилась самая сложная обстановка, связанная с разливом мазута - МЧС
0
404
14:47 12.01.2025
Япония своим космическим грузовикам нашла применение в испытании оборонных систем
0
458
13:45 12.01.2025
Аэропорт Пулково в Петербурге снова открыт на прием и выпуск самолетов – Росавиация
0
462
13:30 12.01.2025
Лекорню предостерег от сотрудничества со Space X в ущерб европейской космической программе Ariane
0
528
12:50 12.01.2025
Поляки устали от вида украинцев, живущих в пятизвездочных отелях и ездящих на новых авто – Министр обороны
0
585
11:19 12.01.2025
Речь о полном запрете видеоигр не идет - Володин
0
628
09:15 12.01.2025
В Украине могут исключить из программы обучения в старших классах физику, биологию и химию
0
811
09:05 12.01.2025
Из-за непогоды петербургский аэропорт Пулково приостановил работу
0
733

Возврат к списку