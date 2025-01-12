18:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и отправку самолетов после повторной приостановки из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

«Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свыше 700 сотрудников обеспечивают работу аэропорта на перроне и в терминале, для уборки снега задействовано более 100 единиц техники.