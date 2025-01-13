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Число лиц, обвиненных на Тайване в шпионаже в пользу Пекина, резко выросло в 2024 году

10:32 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число лиц, привлеченных на Тайване к ответственности по обвинению в шпионаже в пользу материкового Китая, значительно выросло в ушедшем году. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности (NSB) Тайваня в распространенном отчете.

Как в нем отмечается, число таких обвиненных в 2024 году составило 64, тогда как в 2023 году — 48. Ведомство указывает, что количество возбужденных дел по таким преступлениям также возросло (с 3 в 2021 году до 15 в 2024 году).

По сведениям NSB, по значительной части таких дел проходят бывшие и действующие военные острова. В 2024 году были привлечены к ответственности 15 отставных и 28 действующих военнослужащих Тайваня.

Ранее газета Taipei Times сообщила, что прокуратура Тайваня предъявила обвинения группе из семи отставных армейских офицеров, которые якобы получали средства из материкового Китая за шпионаж в пользу Пекина. Кроме того, по данным стороны обвинения, они намеревались сформировать военизированные группы на Тайване для помощи войскам КНР, а также «отряды убийц» для нападения на правительственных чиновников острова в случае, если произойдет война.

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